22 Shkurt 2017

Dhjetë studentë të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, do të kenë mundësi të kryejnë pjesën praktike të përgatitjes së masterit në Universitetin Teknik të Bursës.

Kjo është arritur në kuadër të bashkëpunimit shumë të frytshëm ndërmjet këtyre dy universiteteve.

Për këtë është interesuar vetë rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, i cili ka realizuar një vizitë në Bursë i shoqëruar nga prorektori për Marrëdhënie me Jashtë, Rifat Morina. Gjatë takimit me rektorin e Universitetit Teknik të Bursës, Arif Karademir, është biseduar për intensifikimin e bashkëpunimit ndëruniversitar.

Drejtuesit e Universitetit “Isa Boletini” janë takuar edhe me biznesmenë me origjinë shqiptare në Bursë, mandej me përfaqësues të shoqatave shqiptare etj, transmeton Klan Kosova.

