22:37, 16 Tetor 2017

Ditë më parë është publikuar një listë me qytete më të sigurta në botë. Por me të njëjtat kritere pas saj, ka dalë edhe lista me qytetet më të rrezikshme.

Raporti i Economist Intelligence Unit, ka shënjuar qytetet sa i përket sigurisë digjitale, sigurisë shëndetësore, sigurisë infrastrukturore dhe asaj personale.

Qytetet më të rrezikshme në botë kanë dalë ato nga Azia Lindore dhe Jugore, Lindja e Mesme dhe Africa, si me Karachi në Pakistan, përcjellë Klan Kosova.

Kjo është lista e dhjetë qyteteve më të rrezikshme

Cairo

Tehran

Quito

Caraca

Manila

Ho Chi Minh City

Jakarta

Dhaka

Yango

Karachi

Interesante