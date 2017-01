15:56, 31 Janar 2017

2017-ta tashmë ka nisur dhe ju duhet të keni parasysh se çfarë duhet të lexoni.

BBC ka renditur disa tituj që ju duhet t’i keni parasysh, transmeton Klan Kosova.

Viti do të jetë më i mirë edhe për ju – lexoni.



“Rumi’s Secret”, Brad Gooch



“Once We Were Sisters”, Sheila Kohler



“The Golden Cockerel and Other Writings”, Juan Rulfo



“Difficult Women”, Roxane Gay



“Exit West”, Mohsin Hamid



“Running”, Cara Hoffman



“Anything Is Possible”, Elizabeth Strout



“Between Them”, Richard Ford



“Pachinko”, Min Jin Lee



“The Refugees”, Viet Thanh Nguyen

