Ambergris Caye, Beliz Caye

Për të dytin vit radhazi, Ambergris Caye zë vendin e nderit. Ishujt e mrekullueshëm Belize ofrojnë miksimin e përkryer të luksit modern dhe qetësisë së vendeve të fshehura. Një moçalishte me shkurre është syri i këtij ishulli me plazhe të bardha, më i madhi i ishujve Belize dhe makinat e golfit janë mjeti kryesor i transportit në rrugët me rërë. Gjithandej gjen pika zhytjesh për në Belize Barrier Reef dhe Blue Hole, një sipërfaqe prej guri gëlqeror, në formë rrethi, 1200 metër e thellë ku gjenden peshq shumëngjyrësh, karkaleca dhe stalaktike.

Providenciales, Turks dhe Caicos

Më i populluari nga ishujt Turks and Caicos, Providenciales është një nga plazhet më të vizituara të botës. Zhytja dhe noti me pajisje të veçanta janë sa të leverdisshme aq edhe magjepësëse falë miljeve të tëra me kreshta koralore që arrihen lehtësisht që nga bregu. Resortet luksoze dhe plazhet mahnitës të Gjirit Grace e bëjnë atë një destinacion shumë popullor për të gjithë ata që duan të arratisen pranë sipërfaqeve të kaltra. Kreshtat e Chalk Sound krijojnë një zonë shumë të këndshme për të vozitur me kajak në ujërat ngjyrë turkeze.

Bora Bora, Ishujt Society

Lagunat me rërë të butë, të bardhë dhe perëndimet ngjyrë mandarine të pjekur krijojnë një skenografi të përkryer për romancë në këtë ishull. Mund të shohësh peshqit tropikalë ndërkohë që noton rreth Kopshteve të Koralta ose Urës Tupitipiti, ose të soditësh gjatë shëtitjeve pamjet e mrekullueshme të malit, dikur vullkanik, Otemanu. Në Lagoonarium mund të shohësh edhe peshkaqenë që herë ushqehen dhe herë notojnë me breshkat. Këtyre përvojave mund t’u vësh kapak në fund të ditës me një vakt gojëlëngëzues, në një nga restorantet francezë të ishullit e më pas me një koktej tropikal nën qiellin e hapur.

Ishulli Marco

Ishulli Marco është një maragaritar i Dhjetë Mijë Ishujve të Floridas me plazhet me rërë të butë dhe të bardhë që shohin mbi ujërat vezullues të Gjirit të Meksikës. Mund të dalësh për të mbledhur guaska deti ose të kërkosh fusha për një lojë golfi nën diell. Për më shumë emocione, mund të eksplorosh Everglades me një nga mjetet lokale të transportit, tip traktorësh të vegjël ose të shijosh një ngjitje gjallëruese në natyrë në Rookery Bay Reserve.

Lewis dhe Harris

Lewis and Harris të japin ndjesinë e hyrjes në faqet e një libri me përralla skoceze. Në Lewis, pjesa veriore e ishullit, gurët legjendarë Callanish ngrihen vertikalisht nga toka si një qytet i çuditshëm shkëmbor. Blackhouse, Shawbost Norse Mill dhe Kiln, si dhe Carloway Broch ofrojnë diçka nga pamja e dikurshme e ishullit. Në jug, në Harris, në plazhet e anës lindore ndodhen disa nga shkëmbinjtë më të vjetër në botë që njihen sot, që datojnë miliona vjet më parë. Udhëto në ishujt vullkanikë të Shën Kilda-s për të zbuluar rrënojat e fshatit mesjetar.

Naxos, Ishujt Cyclades

Është momenti të ndiheni me fat, sepse bën pjesë në 10 ishujt më magjepsës të botës dhe është shumë pranë nesh, krahasuar me parajsat e oqeaneve të tjerë. Një njollë e bardhë në mes të ujërave të kristalta të Detit Egje, ishulli iNaxos është një përzierje unike e rrënojave antike dhe atmosferës së pushimeve buzë detit. Më i madhi ndër ishujt Cycladic, Naxos është shtëpia e fëmijërisë së vetë Zeusit, në mitologji. Nëse e zgjedh për pushime, bëj një ngjitje në shtigjet e Palatia-s, ku ndodhet e vetme simboli i ishullit, Portara, një portë guri që të çon në një tempull të lashtë që nuk ekziston më. Gjatë perëndimit, pamjet e ishullit dhe deti poshtë, kanë një bukuri marramendëse.

Aitutaki, Ishujt Jugorë Cook

Ishulli lokalizohet në mes të një trekëndëshi kreshtash nënujore. Në të mund të shijosh piknikët intimë në plazhet si alabastër të një prej ishujve të vegjël të papopullar Aitutaki të mbuluar nga degët e palmave. Megjithë bukurinë marramendëse, Aitutaki nuk është populluar ende me turistë për shkak të vendit pak të vështirë për t’u arritur. Për ata që pëlqejnë plazhet e virgjra ranore, Aitutaki është një nga destinacionet kryesore, sidomos nëse kërkoni një ambient romantik krejtësisht larg rregullave të botës.

Nosy Be, Provinca Anstiranana

Nosy be do të thotë “ishull I madh” dhe është pikërisht ashtu, një ishull i madh në brigjet e Madagaskarit. Këtu gjenden liqene vullkanikë, distileri rumi, plantacione me Ylang Ylang dhe kreshta të fshehura me korale që luten t’I eksplorosh. Të dhënit pas faunës dhe florës do ndihen në qiellin e shtatë në të bukurin Lokobe. Muzikëdashësit duhet ta vizitojnë në maj për të shijuar Festivalin e Muzikës Donia.

Ishulli i Pashkëve, Kili

Nuk është dhe aq e letë të shkosh në Easter Island që ndodhet në Paqësorin Jugor, më shumë sesa 2,000 milje nga bregu kilien. (Nëse jeni të interesuar, rruga më e thjeshtë është ajrore nga Santiago ose Haiti.) Po izolimi ka një të mirë sepse e ka ruajtur kompleksin misterioz 1500 vjeçar të skulpturave shkëmbore (maoi) që përbën arsyen kryesore pse ishulli është bërë i famshëm. Pasi të keni eksploruar pejizazhet mahnitëse, çlodhuni në një plazh të vetmuar duke prekur një nga vendet më misterioze në botë.

Ko Tao, Provinca Surat Thani

Ishulli që pluskon në Gjirin e Tajlandës, i mbushur me palma e ka marrë emrin nga breshkat e shumta të detit që gjenden në brigjet e tij. Plazhet me rërë të bardhë dhe kodrat e pjerrëta, disa nga të cilat arrihen vetëm me makina me katër rrota dhe 300 ditët me diell në vit të ftojnë për pasdite të gjata relaksi. të ftojnë për pasdite të gjata relaksi.

