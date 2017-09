21:10, 18 Shtator 2017

Një sondazh i ri ka gjetur filmat më të shikuar në aeroplan gjatë udhëtimeve.

Hulumtimi i bërë nga London’s Gatwick Airport, gjeti që filmi i vitit 2011 “Bridesmaids”, në të cilin luajnë Kristen Wig dhe Melissa McCarthy, ishte filmi më i popullarizuar tek ata të cilët ishin pyetur.

Raporti po ashtu gjeti që 11% e kishin pranuar që kishin qajtur teksa kishin shikuar film në aeroplan, ndërkaq burrave iu kishte ndodhur kjo më hsuëm se grave.

1 Bridesmaids

2 The Hangover

3 Meet The Parents

4 The Shawshank Redemption

5 Jason Bourne

6 Forrest Gump

7 Groundhog Day

8 Bridget Jones’s Diary

9 Pretty Woman

10 Slumdog Millionaire

Interesante