17:53, 10 Janar 2017

Janë disa filma të viti 2017 të cilët thjeshtë është keq të mos i shikoni.

Për ju adhurues të kinematografisë po ju sjellim një listë që të planifikoni se çfarë do të shikoni në ekranin e madh gjatë 2017-ës.

Më poshtë mund të shikoni dhjetë filmat më të mirë deri më tani për vitin 2017 dhe trilerët e tyre.

LA LA LAND

A CURE FOR WELLNESS

ALIEN: COVENANT

KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD

PASSENGERS

KONG: SKULL ISLAND

SPLIT

BLADE RUNNER 2049

PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN TELL NO TALES

STAR WARS: EPISODE VIII

Interesante