Gjiganti katalunas dominon me numrin e futbollistëve në ekipin e dështakëve të kësaj faze të Champions

11:09, 20 Prill 2017

Goal ka publikuar njëmbëdhjetëshen e dështakëve të çerekfinaleve të këtij edicioni në Ligën e Kampionëve.

Barcelona përfaqësohet në të me më shumë futbollistë, pesë gjithsej, Borussia Dortmund me katër, ndërsa Bayern Munich dhe Leicester City me nga një.

Interesante