19:47, 22 Shkurt 2017

Mesatarja e jetëgjatësisë së njerëzve në botë, do të rritet globalisht në vitin 2030-të

Rritja e mesatares së jetëgjatësisë, i referohet përmirësimeve në kujdesin shëndetësor të të rriturve.

Mesatarja për gratë do ta kalojë moshën 85 vjeçare, mirëpo Koreja Jugore mendohet të jetë vendi që do të ketë mesataren më të lartë të jetëgjatësisë në botë me 90.8 vjet, shkruan CNN, transmeton Klan Kosova.

Në vitin 2015-të, mesatarja e jetëgjatësisë ishte 71.4 vjet sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Mënyrat e pashëndetshme të jetës tek burrat, përfshirë ratat e larta të konsumimit të duhanit dhe alkoolit, kanë bërë që gratë të kenë jetë më të gjatë se sa ata.

