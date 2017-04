21:43, 16 Prill 2017

Nënkryetarja e Parlamentit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, Aida Dërguti, është shprehur e shqetësuar me sulmin e mbrëmshëm që ka ndodhur në ambulancën e Lagjes së Minatorëve në Mitrovicë, njofton Klan Kosova.

Ajo ka shkruar në llogarinë e saj në Facebook se derisa policia po mobilizohet për ndonjë sulm të mundshëm terrorist, shqiptarëve në Mitrovicë u sulmohet ambulanca.

“Përderisa Policia e Kosovës tash e sa ditë është mobilizuar për sulme te mundshme terroriste, mbrëmë u sulmua ambulanca që u shërbente atyre pak shqiptarëve të mbetur në Lagjen e Minatorëve në Mitrovicë”, ka shkruar Dërguti në Facebook.

“A merret ndonjë institucion i këtij vendi me sigurinë e atyre qytetarëve? Ku janë reagimet e krerëve të shtetit? Po të ndodhte diçka e ngjashme në ndonjë lagje serbe, deri më tani do të ishte alarmuar edhe Këshilli i Sigurimit të OKB-së. Me standarde të dyfishta nuk ndërtohet shteti”.

