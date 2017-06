16:08, 2 Qershor 2017

Në tubimin elektoral të Lëvizjes Vetëvendosje në Vushtrri, para të pranishmëve ka folur edhe ish-nënkryetarja e Kuvendit dhe kandidatja për deputete nga kjo komunë, Aida Dërguti.

Ajo në fillim të fjalës së saj i uroi mirëseardhje Albin Kurtit, të cilin e quajti kryeministër të ardhshëm të Kosovës, dhe deklaroi se Vushtrria është përcaktuar për ndryshimin.

“Heronjtë e këtij vendi janë të gjithë ata që vendosën të qëndrojnë nën regjimin e Millosheviqit, të gjithë ata që u detyruan ta lëshojnë Kosovën nga presioni i këtij regjimi, por nuk e harruan vendin e tyre: u organizuan dhe mbajtën gjallë me bukë popullin e Kosovës dhe shkollat shqipe, finansuan dhe morën pjesë në luftën çlirimtare”, ka thënë Dërguti.

“Heronj ishin ata që me gjakun e tyre vulosën lirinë e Kosovës. Heronj ishin edhe ata që u kthyen pasluftës në tokën e djegur e qiellin e hapur, duke i dëshmuar botës sesi duhet mëmëdheu. Heronj janë ata që jetojnë në varfëri e skamje në Kosovën e pasluftës, me shpresën se do të vijnë ditë më të mira”.

Ish-deputetja Dërguti tha po ashtu se Kosova sot ka nevojë për heronj që përcaktojnë të ardhmen, e shtoi se këta janë heronj që e duan ndryshimin, besojnë në ndryshimin dhe angazhohen që ta bëjnë ndryshimin.

“Ndryshimi mban datën 11 qershor. Ndryshimi ka adresën: Lëvizja Vetëvendosje numër 35. Ka edhe emrin që i prin: Albin Kurti kryeministër”.

