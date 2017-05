17:46, 9 Maj 2017

Deputeti Raif Qela nga Lëvizja për Bashkim, i cili është dhe pjesë e Grupit Parlamentar të PDK-së ka qenë i ftuar sot në Ambasadën e SHBA-së.

Qela është pritur nga Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawie derisa në një status të publikuar në facebook, ai ka treguar se për cfarë është diskutuar në këtë takim, njofton Klan Kosova.

”Sapo e përfunduam një takim me ShT Ambasadorin e SHBA-ve në Kosovë, z.Greg Delavie.

Qëndrimi i z. Ambasador ishte shumë korrekt.

Z.Ambasador e tregoi qëndrimin zyrtar të SHBA-ve lidhur me procesin e demarkacionit me Malin e Zi dhe me rëndësinë që ka për Kosovën përfundimi i këtij procesi.

Duke e falënderuar Ambasadorin Delavie për gjithë angazhimin e tij dhe të SHBA-ve që ky problem të zgjidhet, unë ia paraqita atij qëndrimin e Lëvizjes për Bashkim se po të kishte pasur transparencë që nga fillimi dhe po të kishte pasur gatishmëri për konsensus, kjo çështje tashmë do të ishte e përfunduar.

Po ashtu, unë e njoftova atë për qëndrimin tonë, të cilin e kemi shprehur që nga fillimi, se zgjidhja më e mirë në situatën e krijuar lidhur me demarkacionin me Malin e Zi do të ishte arbitrazhi ndërkombëtar”.

Interesante