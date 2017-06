16:12, 22 Qershor 2017

Deputeti i Bundestagut gjerman, Thorsten Frei ka thënë se formimi i qeverisë së re në Kosovë do të jetë shumë i vështirë.

“Formimi i qeverisë do të jetë me të vërtetë shumë i vështirë dhe ndoshta do të ketë rëndësi LDK dhe aleanca e saj. E quaj të gabuar që të bëj parashikime, meqenëse nuk mund të përjashtohen as zgjedhjet e reja. Megjithatë, unë nuk i shikoj aktorët e ish-UÇK-së të kenë dalë më të fortë nga zgjedhjet”.

” Përkundrazi. Aleanca e përbërë nga PDK, AAK dhe NISMA ka humbur dukshëm në krahasim me 2014. PDK-ja e vetme ndoshta do të përfundojë vetëm në forcën e tretë politike. Një formim i qeverisë i Thaçit dhe Haradinajt, për shkak të deklaratave refuzuese për koalicion përballë PDK-së në prag të zgjedhjeve, duket thuajse e përjashtuar”, ka thënë ai në një intervistë për Deutsche Welle.

Gjatë kësaj interviste ai ka folur edhe për liberalizimin e vizave.

“Dialogu i vizave me Kosovën ka formuluar një rekomandim të qartë për liberalizimin e vizave, sapo të plotësohen edhe dy kushtet që kanë mbetur në Visa Road Map”

” Veçanërisht ratifikimi i marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi ende nuk është bërë, për shkak të gjendjes së paqartë politike të brendshme. Këtu do të jetë e detyrë e qeverisë së ardhshme në Prishtinë, që të organizojë një shumicë dhe që të japë një sinjal të qartë”, ka theksuar ai, transmeton Klan Kosova.

