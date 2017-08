23:05, 24 Gusht 2017

Në Shkup ka përfunduar procesi gjyqësor që ishte ngritur nga ambasadorja turke në vend, Tulin Erkal Kara ndaj personit me shtetësi maqedonase dhe turke E.A për shkak të ofendimeve në llogari të presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan, transmeton Zhurnal.mk

Personi E.A është dënuar me para në vlerë prej 24.600 denarë ndërsa nëse nuk i paguan do vuajë dënim me burg.

Në evndim thuhet se i akuzuari në nëntor të vitit 2016 përmes profilit të tij në facebook ka publikuar ofendime të rënda ndaj liderit të një vendi të huaj.

Interesante