29 Janar 2017

Kryetari i Partisë LIBRA, Ben Blushi, ka shprehur revoltën ndaj vendimit të Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë greke, për të dënuar me 60 ditë burgim rekrutët shqiptarë, të cilët bënë simbolin e shqiponjës me duar.

“Nëse ushtarët që janë fotografuar me simbolin shqiptar burgosen, ky do të ishte një standard shumë i ulët dhe racist i ushtrisë greke. Shqipëria dhe Greqia janë anëtare të NATO-­s që do të thotë se në rast rreziku duhet te luftojnë nën të njëjtin flamur”, shprehet Blushi, shkruan gazeta Shekulli.

“A do arrestoheshin ushtarët grekë nëse do dilnin në foto me simbole franceze, gjermane apo angleze? Sigurisht që jo. Greqia po i ndëshkon ushtarët si shqiptarë dhe jo si qytetarë të lirë, cka është e padrejtë dhe e papranueshme!”, ka përfunduar ai.

