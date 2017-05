14:15, 23 Maj 2017

Sulmuesit e deputetëve të Kuvendit të Maqedonisë janë dënuar me kusht, pasi që kanë pranuar veprën.

Tetë prej tyre janë dënuar me dënim me kusht prej gjashtë muaj, ndërsa një me një vit e gjysmë.

Ndërkohë që po zhvillohej procesi gjyqësor para gjykatës ishin tubuar rreth 20 protestues të shoqatës “Tvrdokorni” të cilët protestojnë kundër arrestimit të huliganëve.

Seanca gjykuese për të akuzuarit lidhur me sulmin në Kuvend ishte paraparë të zhvillohet për më 18 maj por u shty për sot për shkak se njëri nga të akuzuarit nuk u paraqit në gjykatë, transmeton Klan Kosova.

