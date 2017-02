15:58, 14 Shkurt 2017

Haki Demolli, ministri i Forcës dhe Sigurisë së Kosovës ka thënë se kjo forcë është e gatshëm të shndërrohet në ushtri, njofton Klan Kosova.

“FSK ka ndërmarrë të gjitha procedurat për transformimi, ne po e presim Kuvendin e Kosovës”.

“Pra misionin për të shndërruar në forcë, e cila nuk do të jetë voluminoze, do t’i ketë 5000 trupa, e cila do të jetë multietnike dhe me të drejta të barabarta gjinore”.

Këto komente Demolli i ka bërë në Kuvendin e Kosovës, në debatin që po zhvillohet për këtë forcë.

“Kuvendi nuk duhet të jetë i njëanshëm, por vendimi duhet të merret në koordinim më NATO-n dhe shumë partnerë tjerë strategjik”.

Demolli tha se serbët nuk janë të interesuar rreth kësaj çështjeje, pasi siç tha ai 18 ftesa kanë shkuar në drejtim të tyre që të diskutojnë rreth FSK-së.

“Nga 1 prilli 2016 deri në korrik 2016, 18 ftesa kanë shkuar për ministrat dhe deputetët e Listës Serbe, asnjëra nga ata nuk i është përgjigjur ftesave”.

