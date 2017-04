8:34, 25 Prill 2017

Ndonëse është paralajmëruar nga vetë kryetari i Kuvendit procedimi i Marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi duket që as këtë muaj nuk do të dalë në votim para deputetëve.

Kjo pasi kreu i ekzekutivit, Isa Mustafa, ka udhëtuar për në Bruksel ta lusë Bashkimin Evropian të ndërrojë mendje sa i përket demarkacionit, në mënyrë që Kosova të mos e humbë mundësinë për lëvizje të lirë në zonën Schengen.

E një arsye e dytë po shihet edhe mungesa e votave për kalimin e kësaj marrëveshjeje.

Në Qeveri thonë se vendimi për kthimin e Marrëveshjes së Shënjimit të Kufirit me Malin e Zi do të merret pasi kryeministri Mustafa të kthehet në vend.

