17:46, 4 Prill 2017

Mesfushori i Real Madridit, Delle Alli, nuk do ta kishte problem që të adaptohej me jetën në Real Madrid, nëse do të transferohej atje këtë vit, thotë Paul Clement.

Ai e ka dëshmuar veten në Premier Ligë, dhe tani po raportohet se është regjistruar në radarin e top klubeve evropiane, shkruan Goal, transmeton Klan Kosova.

“Si çdo futbollist tjetër, sa më konsistent dhe sfidues të jeni atëherë do të jeni interes i klubeve më të mëdha”, thotë Clement, bosi i Swanseas.

Alli ka shënuar 17 herë në 39 paraqitje për Tottenhamin këtë stinor, duke e ndihmuar skuadrën londineze që të shpresojë në luftën e vet për titull, dhe duke i çuar ata në gjysmë-finale të FA Cup.