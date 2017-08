15:13, 24 Gusht 2017

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, nga PDK, Blerta Deliu – Kodra, ka reaguar pas ndërerejes së sërishme të seancës konstituive e cila rezultoi me përplasje të ashpër verbale në mes kreut të PDK-së Kadri Veselit dhe anëtarit të Vetëvendosjes, Albin Kurtit.

Në komentimin e kësaj situate, në llogarinë e saj në facebook, Deliu – Kodra shkruan se Vetëvendosjen nuk e do askush si bashkëpunëtore, sepse sipas saj të gjithë e dinë sa e rrezikshme është ajo për shtetin e Kosovës.

Tutje në reagimin e saj ajo ka shtuar se ”pafytyrësia në Kuvendin e Kosovës sot arriti kulmin në momentin kur Albin Kurti, i shtyrë nga etja për pushtet, i shtriu dorën e afrimit Isa Mustafës”.

Për më shumë lexoni shkrimin e plotë të saj:

”Pafytyrësia në Kuvendin e Kosovës sot arriti kulmin në momentin kur Albin Kurti, i shtyrë nga etja për pushtet, i shtriu dorën e afrimit Isa Mustafës. Këtë e bëri në foltoren e Kuvendit, pikërisht aty ku e kishte sulmuar personalisht atë me sprej, vezë dhe gaz lotsjellës. Pra, ata që e sulmuan në Kuvend, në rrugë dhe në shtëpi, duke ia terrorizuar me molotov edhe familjen, sot ndërruan lëkurën si kameleonë, duke iu lutur që ta bëjnë qeverinë së bashku. Vetëvendosjen nuk e do askush si bashkëpunëtore, sepse të gjithë e dinë sa e rrezikshme është ajo për shtetin e Kosovës!”

Interesante