19:36, 21 Shkurt 2017

Deputetja e Partisë Demokratike Deliu, e ka mbyllur telefonin gjatë një lidhjeje direkte në emisionin Info Magazine në Klan Kosova.

Ndonëse e kishte konfirmuar ardhjen në emision dhe s’ia kishte arritur të ishte prezente në përballje me deputeten Vladete Bajrami nga NISMA, Deliu ishte pajtuar të inkuadrohej me telefon, por nuk e realizoi intervistën deri në fund.

E pyetur disa herë nëse do e votonte Marrëveshjen për Demarkacionin me Malin e Zi, ajo nuk është përgjigjur dhe krejt në fund, nuk ka pasur përgjigje as nëse konstatimi i Komisionit për Matjen e Territorit se Çakorri mbetet jashtë Kosovës e qartëson situatën në të cilën ndodhet vendi.

Pasi e ka mbyllur telefonin duke mos dhënë përgjigje, Deliu nuk është lajmëruar për t’u riinkuadruar, kurse kolegia e saj Valdete Bajrami, ka thënë se një veprim si ky ishte i pritshëm.