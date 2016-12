11:00, 31 Dhjetor 2016

Modelet Cara Delevingne dhe Kendall Jenner janë mike, mirëpo askush nuk kishte idenë që ato janë aq të afërta me njëra – tjetrën.

Përderisa po pozonin për kopertinën e revistës Love Magazine,Cara puth Kendall dhe ylli i Keeping Up With the Kardashians duket shumë e lumtur, transmeton Klan Kosova.

Cara muajve të fundit ka kaluar një periudhë jo fort të mirë duke marrë parasysh që ajo është ndarë nga e dashura e saj, St Vincent.

Në anën tjetër për Kendall është përfolur që ka qenë së bashku me Justin Bieber, mirëpo këto u demantuan nga burime të të dy palëve.

