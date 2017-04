9:20, 26 Prill 2017

Në vazhdën e aktiviteteve nga vizita zyrtare në Kuvendin e Kroacisë , delegacioni i Komisionit për Punë të Jashtme, u takua edhe me udhëheqësin e Delegacionit të Kroacisë në SEECP, Predrag Matic.

Në ketë takim delegacionet këmbyen mendimet rreth bashkëpunimit për SEECP, veçanërisht për kërkesën e Kosovës për të kryesuar SEECP.

Delegacioni i Kosovës shfaqi mirënjohjen për kontributin e delegacionit të Kroacisë dhënë Kosovës me rastin e përcaktimit të kryesimit nga ana e Kosovës të Komisionit për Ekonomi, Energjetikë e Tregti të SEECP, transmeton Klan Kosova.

Matic deklaroi gatishmërinë e delegacionit kroat për mbështetjen e paskajshme në kërkesat e Kosovës.

Gjatë ditës së dytë të vizitës, delegacioni u takua edhe me Grupin e Miqësisë Kroaci-Kosovë, të kryesuar nga Andrija Mikulic. Delegacionet diskutuan lidhur me pozitën e komunitetit kroat në Kosovë dhe të atij shqiptar në Kroaci, me ç’rast u shpreh gatishmëria e të dy palëve për avancimin e pozitës se tyre në shoqëritë respektive.

Në takim, po ashtu u shpreh gatishmëria dhe interesimi i palëve për nismën e aktiviteteve në kuadër të grupeve të miqësisë, si dhe u iniciua mbajtja e takimit të parë midis dy grupeve.

