Një trailer i ri i videolojës Star Wars: Battlefront II është postuar online.

Klipi shfaq pjesë të filmit se si rebelët luftojnë me Perandorinë mbi Fondor, dhe një betejë në hapësirë mes Darth Maul dhe Yoda në Kamino.

Trailer-i u zbulua në konventën e Gamescom më 22 gusht, dhe shfaqi një numër të ndryshëm të anijeve, përfshirë X-Wing dhe Y-Wing.

The battle above Fondor is furious. Watch the premiere of space combat in #StarWarsBattlefrontII live: https://t.co/Ys3AHZGGFM pic.twitter.com/pUopyTGkF9

— EAStarWars (@EAStarWars) August 21, 2017