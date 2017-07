20:18, 21 Korrik 2017

Teuta Rugova, që nuk njihet për deklarime publike, i bëri sot dy të tilla me shkrim në llogarinë e saj në Facebook.

E me to nuk e qartësoi nëse do ta votojë Ramush Hardinajn apo jo.

Kronikë nga Kosovë Gjoci.

