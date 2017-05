18:25, 18 Maj 2017

Sulmuesi i Atletico Madrid ka thënë se do të largohej nga Atletico Madrid vetëm nëse do të shkonte të luante për skuadrën basketbollistike në NBA, New York Knicks.

Sulmuesi që po kërkohet nga top-skuadrat evropiane, e sidomos nga Manchester United, duket se më në fund iu ka dhënë fund spekulimeve për një largim të tij të mundshëm nga gjysmëfinalisti i sitvjetmë i Ligës së Kampionëve.

“Do ta lija Atletico Madridin vetëm për të shkuar të luaj me Derrick Rose”, tha francezi për Cadena Ser.

“Planifikoj të rri të Atletico Madrid, pasi që jam i lumtur këtu siç kam qenë që nga dita e parë”, përfundoi asi i Atleticos.

