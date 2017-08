11:44, 24 Gusht 2017

Ilir Deda nga partia Alternativa, subjekt ky që bën pjesë në koalicionin LAA, ka reaguar në lidhje me ndërprerjen e sërishme të seancës së sotme konstituive.

Ai ka thënë se seanca e sotme, është pika më e ulët ku është arritur politika pasi sipas tij Kuvendi sa shkon e degradohet, transmeton Klan Kosova.

Tutje Deda, tha se me një bllokadë të tillë, po rrezikohet shteti pasi po tregohet papërgjegjësi e lartë politike.

”Sot kemi arrit në pikën më të ulët ku politika dhe maja në politik humb kulmin e vet”.

”Kuvendi degradohet. Kuvendi është 60/60, do diskutojmë me Pacollin e më pas me Mustafën që ta fillojmë disa takime për partitë politike për zgjedhjen e blloakdës”.

”Nuk kemi numra, duhet të jemi racional. Problemet politike nuk zgjidhen në metoda juridike. Kompromisi nuk nënkupton që të kalojë propozimi i koalicionit PAN. Në këto dy muaj e gjysmë është krijuar një ambient në radhët e PAN. Komunikim nuk do të thotë marrëveshje politike”.

”Mendoj se duhe t’i vijë fundi edhe këtij barrikadimi duke biseduar. Jemi duke rrezikuar shtetin tonë me papërgjegjësi politike”.

