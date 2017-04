15:13, 10 Prill 2017

NISMA ka njoftuar ditë më parë se do ta iniciojë një mocion të mosbesimit për Qeverinë aktuale të Kosovës.

Por ata ende nuk e kanë njoftuar deputetin Ilir Deda, i cili në këtë legjislaturë të kuvendit është deputet i pavarur, pas largimit nga Vetëvendosje.

Deda thotë se partia e tij e re “Alternativa, themelues i së cilës është ai bashkë me Mimoza Kusari-Lilën nuk është njoftuar nga iniciuesit e mocionit, njofton Klan Kosova.

“Pikë së pari neve nuk na ka njoftuar askush, nëse janë pajtuar tri subjektet opozitare, atëherë do të ishte korrekte sikur të njoftoheshim edhe ne”, ka thënë Deda për klankosova.tv.

E nëse do ta vë vulën e tij për mocionin dhe nëse do ta votonte atë ose jo, ka thënë se do të varej nga biseda që do të kishte me incuesit.