9:41, 17 Maj 2017

Themeluesi i Alternativës, Ilir Deda ka thënë se çlirimi i dytë i Kosovës do të ndodhë më 11 qershor, pikërisht në ditën kur do të mbahen zgjedhjet e parakohshme.

“Çlirimi i dytë me 11 qershor, në 18 vjetorin e lirisë!”, ka shkruar ai në Facebook.

Alternativa e Ilir Dedës e Mimoza Kusari-Lilës do të hyjë në këto zgjedhje bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës me të cilën një ditë më parë e zyrtarizuan koalicionin, njofton Klan Kosova

