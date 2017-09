9:57, 12 Shtator 2017

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbajë sot takim ku do të diskutohet për decertifikimin e 86 kandidatëve për kryetarë dhe asamble komunale, që kanë qenë të dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm.

Kjo mbledhje do të mbahet në orën 14:00, transmeton Klan Kosova.

Interesante