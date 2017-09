12:00, 18 Shtator 2017

E veshur me një pëlhurë të shndritshme, aktorja e njohur Debra Messing është parë të ketë shkëlqyer në ceremoninë Emmy Awards 2017!

Aktorja e Will and Grace, u pa tejet mahnitëse derisa po mbante një fustan që dukej tërësisht i bërë nga plastika, transmeton Klan Kosova. Krah yjeve të tjerë botërorë, Debra, kishte vendosur që ngjyra e fustanit të saj të ishte e kuqrremtë që të kënaqte syrin me bukurinë e saj.

Për më shumë ja fotografia e saj e plotë:

