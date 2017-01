21:46, 17 Janar 2017

Opinionisti Andi Bushati, në Zona B të Klan Kosovës, ka thënë se treni me simbole nacionaliste serbe që synonte të hynte në Kosovë më shumë ka qenë simbolik, dhe ka prodhuar një debat të këtillë, sesa një rrezik i vërtetë për integritetin e Kosovës, njofton Klan Kosova.

“Më duket si një nga ato ngjarjet tipike që thuhet që Ballkani prodhon më shumë histori sesa mund të konsumojë. Krijohet një butafori, sepse as ai tren nuk do të mund të bënte dicka të madhe. Përvec simbolikës, cfarë rrezikonte ai tren? Në vendet tona kemi liderë që më shumë sesa përpiqen për aksione konkrete, duan simbolika dhe imponim përmes tyre. Në thelb kjo është lojë për të luajtur me emocionet e publikut. Përtej anës butaforike, ka edhe një anë reale, në kontekst ndërkombëtar”.

Ai ka deklaruar se duhet që tendencave ultra-nacionaliste të serbëve t’u përgjigjemi ndryshe, jo në të njëjtën formë, nëse duam një pozitë më të mirë për vendin.

“Kur armiqtë historik serbë na tregojnë anën e tyre më të keqe, nuk duhet t’u përgjigjemi me të njëjtën monedhë. Sepse po të thuash që shqiptarët kanë fituar kundër serbëve duke luftuar dhëmbë për dhëmë, do të ishte gabim i madh. Ajo që ndodhi në Beograd, në pasqyrën e një perëndimori normal, do të ishte më e lehtë të ngriste imazhin e një Serbië që ndryshon me vështirësi. Dhe po t’i përgjigjesim me të njëjtën monedhë, do të dukeshim edhe ne ballkanas të tipit të serbëve”.

Bushati më tutje ka theksuar se nuk duhet lëshuar në debate simbolike, pasi ato nuk cojnë tek kurrfarë zgjidhje e qëndrueshme.

“Në Prishtinë nuk u bë debat pse nuk lejohet në ndeshjet e Kosovës asnjë flamur kombëtar. Dhe mirë që nuk u bë, se do të ishte debat simbolesh. Por të mos u japim simboleve të Nishit rëndësi më të madhe”.

“Jam shumë kritik me Edi Ramën. Por nuk kuptoj si mund të kritikohet ai se anashkalon Kosovën në Beograd, dhe nuk e mbron në një rast tjetër”.

Sa i përket një momentumi të ri në politikën botërore pas zgjedhjes së Donald Trump president i ShBA-së, ai ka deklaruar se nuk beson të jetë real, por më shumë pjellë e mendësisë ballkanike.

“Ekziston njëfar bindje tek nacionalistët serbë sikur me ardhjen e Donald Trump mund të ketë një ndryshim të raporteve. Mund të ketë gjallërim të elementëve nacionalistë, por me tepër si rrjedhojë e paranojës ballkanike, sesa të një ndryshimi në politikën botërore”. /klankosova.tv

