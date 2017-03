Nuk ka asnjë çështje “Xhaka” apo “Abrashi”, Gianni de Biasi është i prerë në konferencën për shtyp menjëherë pas mberritjes në tokën shqiptare. Trajneri i Kombëtares Shqiptare nuk u shfaq aspak i shqetësuar për situatën disi anormale në skuadrën e tij ku dy lojtarët e sipërpërmendur nuk udhëtuan me grupin për miqësoren ndaj Bosnje Hercegovinës. Ai u ndal shkurtimisht te kjo çështje, duke sqaruar opinionin publik se dy mesfushorët nuk udhëtuan me grupin për roblematika të ndryshme, por jo për mosmarrëveshje me trajnerin dhe stafin teknik.

“Nuk ka asnjë lloj refuzimi, Xhaka u largua sepse ka disa probleme, ndërsa Abrashi ka probleme me gjurin. A do të jenë pjesë e skuadrës për ndeshjet e tjera? Ky është një problem me të cilin do të përballemi në një moment tjetër, për momentin nuk ka arsye për hamendësime të tjera.

Megjithatë, pak më pas, De Biasi në mënyrë indirekte konfirmoi pakënqësitë e ktijyara duke i dhënë një mesazh të qartë Xhakës.

“Gjatë ndeshjes së fundit në kampionat, Abrashi mori një goditje të fortë dhe ne e kursyem në dy ditët e stërvitjes. Gjatë stërvitjes në Palermo ai më tha se nuk ia dilte dot mbanë. Edhe nëse do të ishte i gatshëm nuk planifikoja ta niste ndeshjen që nga fillimi por mendoj se do të ishte i vlefshëm për ne gjatë ndeshjes ndaj Italisë. Dyert e Kombëtares janë të hapura për të gjithë. Xhaka nuk është i shenjtë dhe nëse dëshiron te jetë pjesë e Kombëtares duhet të ma tregojë. Unë kam nevojë për njerëz që remojnë në të njëjeitn drejtim sepse ne nuk kemi yje në skuadër dhe të gjithë duhet të shtyjnë në të njëjtin krah, arrijnë suksese”.



A ka menduar De Biasi të largohet nga Kombëtarja? Trajneri italian sqaron se nuk e ka menduar asnjëherë një gjë të tillë dhe intervista pas ndeshjes me itakinë është keqinterpretuar. Ai shton se deklaroi që do të diskutonte me presidejntin e federatës për atë që ndodhi në shkallët e stadiumit të Palermos, por jo për të ardhmen në stolin kuqezi.

Tre humbje rresht që e largojnë Shqipërinë nga objektivi i fillimsezonit për vendin e tretë në grup, De Biasi kërkon që skuadra të mos dorëzohet deri në fund.

“Mbeten dhe 5 ndeshje por tre të fundit kanë pasur histori të ndryshme. Ndaj Spanjës e pamë sa të fortë ishin kundërshtarët, ndaj Izraelit mbetem me një lojtar më pak ndërsa ndaj Italisë luajtëm mirë taktikisht. Duhet të vazhdojmë të punojmë për të gjetur bindjen se në zonën e rreptësisë duhet të shënojmë. Besoj se objektivi jonë është të bëjmë një mbyllje sa më dinjitoze dhe të marrim maksimumin në 5 ndeshjet e mbetura”.



Një koment, trajneri e shkëput edhe për debatin e krijuar pas videos së Lilës dhe Sadikut nga dhoma e hotelit që ngjalli reagimin e komuniteteve fetare, shkruan SuperSport.al.

“Nuk është se i përgjoj lojtarët nga vrima e çelësit. Shumë lojtarë luten dhe hoxha erdhi të lutej me ta, për mua nuk ka asnjë problem sepse unë jam për lirinë e shprehjes fetare. Më intereson që lojtarët të jenë seriozë në fushën e lojës, ndërsa në jetën provate janë të lirë të bëjnë edhe disa batuta më shumë”.

Në fund të konferencës për shtyp, De Biasi thekson se objektivi kryesor për miqësoren e së martës është fitorja dhe për të arritur një rezultat pozitiv do të aktivizojë skuadrën më të mirë.