21:10, 29 Janar 2017

Javën e ardhshme traineri i ekipit kombëtar të futbollit, Gianni De Biasi do të nisë një mini-tur të vogël për të ndjekur disa prej futbollistëve të ekipit kombëtar, për të parë nga afër ndeshjet e tyre si dhe për të kontaktuar dhe folur rreth situatës më të fundit në klubet ku luajnë, apo edhe formës fizike që kanë për momentin.

Kështu, të premten e 3 janarit, De Biasi do të jetë në Hamburg për të ndjekur qendërmbrojtësin kuqezi Mërgim Mavraj në sfidën kundër Bajer Leverkusenit, teksa një ditë më vonë do të jetë në Zvicër, ku përballë njeri tjetrit do të luajnë Taulant Xhaka dhe Armando Sadiku në takimin e planifikuar në kalendar të kampionatit zviceran mes Bazelit dhe Luganos.

Traineri vijon të mbajë në survejim të plotë të gjithë futbollistët që janë pjesë e skuadrës kombëtare dhe që aktivizohen në kampionatet e huaja, shkruan Supersport.al.

