14:40, 25 Shtator 2017

Gianni De Biasi është prezantuar sot si trajneri i Deportivo Alaves.

“Jam shumë i kënaqur që jam këtu, në një skuadër të mirëorganizuar. Gjëja më e rëndësishme do të jetë skuadra që të jetë një grup i vetëm, vetëm kështu do të arrijmë së bashku objektivin që si fillim do të jetë sigurimi i mbijetesës. Në fushën e lojës ne duhet të jemi të zgjuar, më të zgjuar se rivalët. Më pëlqeu skuadra ndaj Realit të Madridit. Tregoi motivim, por vetëm ai nuk mjafton”, ka thënë De Biasi, shkruan Top Channel.

Ka qenë i paevitueshëm komenti i De Biasit për përfaqësuesen shqiptare.

Këtë aventurë të re në Spanjë, De Biasi do ta fillojë fundjavën e ardhshme me ish-skuadrën që ka drejtuar më parë në sezonin 2007/08, Levanten.

