Paolo Tramezzani kishte planifikuar që të largohej nga stafi i Kombëtares që në verë, por vendosi të shtynte lamtumirën e tij nga kuqezinjtë pasi nuk donte të shpërqendrohej në momentin e përgatitjes së Europianit. Këtë e ka zbuluar vetë Gianni De Biasi, në intervistën e parë që pas largimit të krahut të djathtë të tij në këto vite të fundit, në një marrëdhënie të cilën trajneri nuk ka ngurruar ta cilësojë një martesë të mirëfilltë, shkruan Panorama Sport.

“Kemi qenë bashkë për pesë vite, krah më krah. Kemi punuar dhe jemi dëgjuar çdo ditë, për të zhvilluar projektin e Shqipërisë. Po, unë dhe Paolo ishim si burrë e grua, e jona ishte si një martesë. Për më tepër, zgjati më shumë se sa ndodh në bashkimet moderne”, theksoi tekniku i kuqezinjve në një intervistë për mediat zvicerane. Më pas, ai ka zbuluar se si erdhi lamtumira e Tramexanit për të filluar një karrierë të re.

“Vendimi nuk u mor në mënyrë të papritur, që në verë kishte menduar për mundësinë që të largohej. Pastaj, për shkak të Europianit që do të përgatiste, kishte refuzuar ofertat e klubeve. Në ditët e fundit kemi folur shumë rreth kësaj mundësie. Paolo kishte dëshirën që të provonte të bënte trajnerin e pare. Ka moshën e duhur, njohjet e duhura… dhe iku”.

Tramexanit iu dha mundësia të punonte njëkohësisht si në klub, ashtu edhe në kombëtare, por ai e refuzoi. “Të mbante detyrën në kombëtare dhe në klub ishte e pamundur, vetëm nëse në Lugano do punonte me kohë të pjesshme. Raporti im me Paolon nuk do të ndërpritet vetëm se ai nuk është më zëvendësi im. Jua garantoj që do të jem në tribunat e stadiumit të Bazelit në shkurt, kur do të drejtojë skuadrën në ndeshjen e tij të parë. Do jem atje për të dhe për Xhakën. E di që tani se do të ndjej ftohtë…”, ishin fjalët e De Biasi.