10:37, 30 Prill 2017

Ish-futbollisti Davd Beckham është shfaqur një një video duke boksuar me birin e tij 12 vjeçar, Cruz.

Ai e ndau këtë video me 36 milionë ndjekësit e tij në Instagram dhe i vuri mbishkrimin “Bok në mëngjesin e hershëm me vogëlushin tim….e kapa me goditjen e djathë…kohë zbavitjeje”.

Ylli i dikurshëm i Manchester United dhe Real Madrid, shhet duke e inkurajuar të birin në ring, ndërsa Cruz me plot energji i qaset sfidës për ta nokautuar babanë e tij.

Interesante