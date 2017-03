22:07, 6 Mars 2017

Daut Haradinaj ka thënë se do të jetë kandidat i AAK-së për kryetar të Komunës së Deçanit, nëse zgjedhjet mbahen në kushte normale.

Por në rast të mungesës së liderit Ramush Haradinaj – nëse vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme, ai do të ndryshojë pozicion, njofton Klan Kosova.

“Unë jam kandidat për komunën e Deçanit dhe besoj se me mbështetjen e qytetarëve do të fitojë”, ka thënë Daut Haradinaj në “Zona B”.

“Problemi kryesor është në rast se na qojnë në zgjedhje në mungesë të Ramushit, situata mund të ndryshojë, do të jem kandidat për deputet, po në rrethana normale nuk jam”, ka shtuar ai.

“Unë nuk kam datë të zgjedhjeve, ka përfolje por besoj se Kosova është mirë që të shkojë në zgjedhje edhe për shumë tema të tjera, jo vetëm për Demarkacionin”, ka përfunduar Haradinaj.

