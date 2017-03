20:47, 13 Mars 2017

Biznesmeni kontrovers serb, Bogoljub Kariq, ka deklaruar për mediat serbe se gjatë trazirave të 2004, kur ishin sulmuar disa objekte fetare serbe në Kosovë, kishte kontaktuar në telefon me Daut Haradinajn dhe i kishte kërkuar atij që ta mbronte manastirin e Deçanit dhe Patrikanën e Pejës.

Por, një gjë të tillë e ka mohuar për Klan Kosovën, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke thënë se kurrë në jetën e tij, as ai, e as dikush tjetër nga Familja Haradinaj nuk ka kontaktuar me Kariqin.

Bile këto deklarata Haradinaj i sheh si lojë politike.

Kronikë nga Blerta Ahmeti.

