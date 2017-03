14:20, 24 Mars 2017

Tifozët e Kosovës “Dardanët” dhe “Vikingët” e Islandës përkundër se do të jenë kundërshtarë sonte kur të luaj Kosova me Islandën në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror Rusia 2016, para ndeshjes po ia kalojnë shumë mirë mes vete.

Ata janë bashkuar në Shkodër si kundërshtarë, por edhe si miq, njofton Klan Kosova.

Do ta shohim nëse pas ndeshjes që zhvillohet në stadiumin “Loroboriçi” me fillim në orën 20:45 do të ruhet e njëjta marrëdhënie.

Kujtojmë se është hera e parë që Kosova luan kundër Islandës.

Katar ndeshjet e tjera të grupit para kësaj I ka pasur me; Finlandën, Kroacinë, Ukrainën dhe Turqinë.

klankosova.tv