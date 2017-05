22:25, 22 Maj 2017

Dardan Sejdiu nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë në Magazinën Zgjedhore se dialogu me Serbinë nuk duhet të bëhet më ashtu siç është bërë deri me tani; “pa parime”.

Madje Sejdiu pohoi se ky dialog s’ka nevojë të jetë tema kryesore e politikës kosovare, porse temë kryesore duhet të jetë zhvillimi ekonomik.

“Kosova po shkon drejt bosnjëzimit. Nëse e shihni Thaçin dhe Mustafën se si kanë dialoguar shihet se në politikën e tyre temë kryesore ka qenë dialogu me Serbinë, por nuk do të duhet të ishte kështu”.

“Duhet dialog me Serbinë, por me parime. Ne po pretendojmë që ka normalitet, por Serbia vendos fusha me mina për ne. Ne duhet të bëjmë atë që një vend sovran e bënë; të merremi me zhvillim ekonomik, e jo të nënvendosemi në këtë temën e dialogut”.

“Duhet të plotësohen disa kushte e më pas të punojmë së bashku me Bruksel. Por, duhet ta dini se integrimi nuk ndodhë në Bruksel, por ai duhet të bëhet në Kosovë”.

klankosova.tv