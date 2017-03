22:34, 10 Mars 2017

Sekretari Organizativ i Vetëvendosje, Dardan Molliqaj i ka quajtur shpifje, ato që ka thënë Shkumbin Demalijaj i AAK-së se ky para vitit 2006 ka qenë pjesë e partisë së Ramush Haradinajt.

“Lëre më që nuk kam qenë në struktura të tyre, por as anëtar i thjeshtë nuk kam qenë kurrë e as nuk kam votuar ndonjëherë për AAK-në”, ka shkruar Molliqaj në Facebook, transmeton Klan Kosova.

“Shkumbini tërë karrierën e tij politike synim e ka kandidimin për kryetar komune në Deçan por siç po shihet për këtë nuk po i duket i denjë as partisë që i takon”, ka vazhduar Molliqaj më tej.

“Tha se akuzat e mia për afrimin e AAK-së me PDK-në nuk qëndrojnë, por në emisionin e njëjtë e la të nënkuptohet që do të lidhin koalicion me PDK-në. Asnjëherë nuk e përjashtoi këtë si mundësi”.

Dhe në fund, Molliqaj pyet Demalijajn:

“Për fund, Shkumbini më mirë le të na tregon se sa libreza të veteranëve i ka shitur në rajonin e Dukagjinit dhe me çfarë çmimi?”.