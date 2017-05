21:47, 15 Maj 2017

Analisti politik, Dardan Gashi ka thënë se “të gjitha partitë e dinë me kë po negociojnë, ndërsa LDK nuk e di se me kë” duke iu referuar koalicioneve të mundshme parazgjedhore.

“Partitë tjera kanë lider të konfirmuar, por jo edhe LDK-ja. Kandidati për kryeministër nuk është automatikisht kryetar i partisë, krijon komplikime dhe siguri për partnerët potencialë”.

Gashi që është i ftuar në Zona B të Klan Kosovës ka thënë se një koalicion i mundshëm AAK, Vetëvendosje dhe LDK e rrezikon vendin e dytë të LDK-së, si parti.

Sipas tij, AKR mund ta ketë fatin e njejtë në secilin koalicion që shkon.

Gashi ka thënë poashtu se ndërkombëtarët do të kërkojnë të përfshihen akterët që e ratifikojnë marrëveshjen e demarkimit të kufirit me Malin e Zi.

“Kemi partner ndërkombëtar, kanë për të kërkuar prapë që në Qeveri të përfshihen ata që do të nënshkruajnë e ratifikojnë Demarkacionin, Asociacionin, vazhdim në bashkëpunimin me tribunalin për Gjykatën Speciale, dialogun me Serbinë. Andaj PDK rrezikon të mos përfshihet”.

