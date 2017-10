16:33, 25 Tetor 2017

Danilo do ta mirëpriste ardhjen e Lionel Messit te Manchester City, duke e pranuar se do të dëshironte të luante me më të mirin.

Spekulimet e bashkimit të Messit me Pep Guardiolën, janë rikthyer muajt e fundit pasi që Messi nuk po e nënshkruan kontratën me katalunasit.

“Kemi një skuadër shumë të mirë, por gjithçka mund të përmirësohet”, tha ai për Marca.

“Messi është top lojtar. Sigurisht që do të luaja me të, ai është më i miri”.

