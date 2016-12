20:30, 27 Dhjetor 2016

Këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri prej disa kohësh ka qëndruar në SHBA, ku dhe ka nisur një jetë të re me të dashurin e saj. Festat e fundvitit kanë ardhur e bashkë me to edhe Duffy nga SHBA.

Ajo ka vendosur ta presë Vitin e Ri pranë familjes së saj në Prishtinë. Madje ditët e fundit ka postuar në rrjetet sociale foto nën shoqërinë e miqve dhe familjarëve të saj në Kosovë, shkruan Blitz.al.

Gjithashtu Dafina ka postuar në Instagram edhe datat e koncerteve të saj në Kosovë e Shqipëri gjatë këtyre ditëve. Ajo ka lajmëruar fansat e saj se mbrëmjen e ndërrimit të viteve do të performojë në një ndër “club”-et e Tiranës.

Duffy ka zgjedhur një ndër periudhat më të bukura për të qëndruar pranë familjes së saj.

