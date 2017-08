9:55, 29 Gusht 2017

Bisedimet mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje për arritjen e një marrëveshje bashkëpunimi për të qeverisur me vendin janë veçse humbje kohe.

Kështu të paktën thotë ish-kryeparlamentari dhe akademiku Nexhat Daci për Ekonomia Online.

Ai madje thotë se e gjitha kjo është duke u bërë për çështje personale të liderëve të këtyre partive.

“Unë mendoj që në asnjë mënyrë LDK-ja e nuk ka teori që mundet me qeverisë vendin me Vetëvendosjen. Lideri i LDK-së është kërcënuar me jetë dhe kjo nuk mund të mohohet, nuk them unë a e ka merituar apo nuk e ka merituar se nuk është çështja e një akademiku ose kryeparlamentari. Por koncepti i zhvillimit të LDK-së dhe Vetëvendosjes asnjë pikë tangjenti nuk e kanë dhe në veçanti jo kjo e sotit. Prandaj vetëm humbet kohe, dhe mjerisht janë vetëm çështje ekskluzivisht personale të liderëve të këtyre partive”, tha Daci.

Të hënën gjatë ditës kryeministri në detyrë Isa Mustafa, ka thënë se me VV janë intensifikuar bisedimet, ndonëse thotë se nuk kanë biseduar për temat e mëdha.

