15:10, 25 Prill 2017

Ministrat e jashtëm të Serbisë dhe Estonisë, e cila nga 1 korriku merr kryesimin e Bashkimit Evropian, Ivica Daçiq dhe Sven Mikser, së bashku sot në Beograd ka vlerësuar se deklaratat e fundit të liderëve shqiptarë për bashkimin Shqipëri-Kosovë janë shqetësuese.

Ministri estonez pas bisedimeve me homologun e tij serb, tha se vendi i tij mbështet zgjerimin e BE-së dhe së bashku me anëtarët e tjerë do të punojnë për të arritur një të Evropë të qëndrueshme, të begatë, paqësore përfshirë , rajonin prosperues dhe stabil të Ballkanit Perëndimor, raporton Tanjug, përcjellë Klan Kosova.

