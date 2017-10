15:18, 9 Tetor 2017

Ylli i serialit Breaking Bad, Bryan Cranston, e ka kritikuar presidentin amerikan, Donald Trump, duke thënë që lideri amerikan po rezonon më pak me ndjekësit e tij.

I intervistuar gjatë promovimit të filmit të tij më të fundit “Last Flag Flying”, Cranston tha për Trump-in në Channel 4:

“Kur nuk kam menduar që ai do të zgjedhej, apo do t’ia dilte për më shumë se gjysmën e vitit. Ne po përballemi me diçka me të cilën nuk jemi përballur kurrë”.

“Mendoj me plot sinqeritet, dhe nuk e mendoj në mënyrë mosrespektuese, mendoj që presidenti ynë ka një sëmundje, dhe nuk e them këtë që të ngjall të qeshura. Mendoj që ai ka një sëmundje mendore”.

