17:00, 28 Gusht 2017

Philippe Coutinho ka pranuar që Liverpool nuk do ta shesë atë këtë verë dhe do të provojë që të kalojë te Barcelona në vitin e ardhshëm, pohon Daily Star.

Disa oferta me para të majme janë ofruar nga Barcelona, por që janë refuzuar nga Liverpool, ndërsa Jurgen Klopp ka bërë me dije se asnjë shitje nuk do të ndodhë në këtë afat kalimtar.

