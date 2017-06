Ndërsa sulmuesi i Everton vazhdon të jetë i lidhur me një kthim tek Chelsea, bashkëkombasi i tij e ka ftuar që ta kryejë këtë transferim

22:33, 2 Qershor 2017

Thibaut Courtois shpreson se Romelu Lukaku do t’i bashkohet tek Chelsea, por nënvizon se është në dëshirën e asi të Everton e gjithë kjo.

Lukaku ka refuzuar ofertën për vazhdimin e kontratës në Goodison Park, me agjentin Mino Raiola që është angazhuar në disa drejtime.

“Romelu është lojtar i madh, kështu që nëse do të transferohet tek Chelsea, do të isha i lumtur me këtë gjë”, ka thënë Courtois.

