22 Dhjetor 2016

Antonio Conte ka konfirmuar se Frank Lampard nuk do t’i bashkohet stafit drejtues të Chelsea.

Është mesfushori ai që ende do të luajë futboll.

Lampard që kishte kaluar 13 vjet në Stamford Bridge është takuar me The Blues të mërkurën deri sa ata po stërviteshin në Stamford Bridge para se të ndesheshin me Bournemouth.

“Ai është legjenda e klubit dhe është fantastike kur ai vjen në seancat stërvitore, të flas me ne dhe ish-bashkëlojtarët”.

“Kur flasim për rikthimin e tij, në stafin drejtues, mendoj se Lampard do të të luajë ende futboll dhe përsërisë: E kam parë në formë të mirë, që mund të luajë edhe më tej”.

“Kurse për të ardhmen e tij është më mirë të pyetet ai”, ka thënë Conte./Klan Kosova/

